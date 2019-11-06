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Bild: «Бавария» предложит Венгеру контракт до конца сезона, а потом позовет Тен Хага или Тухеля
Арсен сможет привить мюнхенцам привлекательный футбол.
«Бавария» хочет предложить бывшему тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру контракт до конца сезона-2019/20.
По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, «Бавария» рассчитывает назначить Венгера сейчас, а летом предложить пост главного тренера Эрику Тен Хагу или Томасу Тухелю.
- Ранее Тен Хаг, работавший в «Баварии» в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы, заявил, что не покинет «Аякс» по ходу сезона.
- Венгер возглавлял «Арсенал» в 1996-2018 гг. и трижды побеждал в чемпионате Англии.
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