Арсен Венгер заявил, что не связывался с «Баварией» по поводу вакантной должности главного тренера.

«Я едва не возглавил «Баварию» давным-давно. В настоящее время я вообще с ними не общался. Мы не разговаривали друг с другом, и я не знаю, будем ли», – приводит слова Венгера BBC.

Однако в самой «Баварии» придерживаются другой позиции – клуб утверждает, что Венгер лично позвонил Карл-Хайнцу Румменигге, который отказал французу в работе. «В среду днем Карл-Хайнц Румменигге получил звонок от Арсена Венгера – он выразил заинтересованность в работе с клубом. «Бавария» очень ценит работу, проделанную Арсеном Венгером в «Арсенале», но клуб не рассматривает его кандидатуру», – говорится в заявлении «Баварии», опубликованном Bild.

Венгер работал в «Арсенале» с 1996 по 2018 гг. и трижды побеждал в чемпионате Англии.

Место главного тренера «Баварии» освободилось после отставки Нико Ковача.

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