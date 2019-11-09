Кажется, в этом сезоне Бундеслигу наконец можно смотреть. «Бавария» ослабла при Нико Коваче, обе «Боруссии» вдруг оккупировали вершину, бодрейше смотрятся «Лейпциг» и «Фрайбург». Тем интереснее будет следить за главным матчем первого круга. Ковач натворил в Мюнхене дел и предсказуемо потерял работу – хорвата заменил Ганс-Дитер Флик, который при серии положительных результатов может сохранить должность до зимы. А вдруг у экс-помощника Йоахима Лёва в сборной Германии получится так круто, что он наконец выглянет из-за спин топов? Матч против «Боруссии» – один из больших шансов Флика.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Баварии» не будет Джерома Боатенга, который получил красную карточку в последнем матче и дисквалифицирован на две игры. В заявке его заменит 19-летний Ларс Лукас Май. В лазарете прописались Никлас Зюле (разрыв крестов), Люка Эрнандес (травма голеностопа) и Янн-Фите Арп (перелом ладьевидной кости).

У «Боруссии» тоже хватает проблем: в Мюнхене не сыграет Марсель Шмельцер, а участие Марко Ройса (голеностоп), Джейдона Санчо (растяжение) и Марвина Хитца (проблемы со спиной) по-прежнему под вопросом.

Джейдон СанчоGetty Images

Форма

В ЛЧ у «Баварии» нет проблем, а вот в Бундеслиге мюнхенцы набрали лишь четыре очка в четырех последних матчах. Чемпион выглядел слабо, уступил «Хоффенхайму» с «Айнтрахтом» и поделил очки с «Аугсбургом». Это стоило Ковачу работы и отбросило чемпиона на четвертое место. У «Боруссии» в десяти стартовых турах всего одно поражение – неожиданная осечка в игре с новичками из «Униона». Правда, у «черно-желтых» сразу четыре ничьи – команда в трех баллах от лидирующего «Мёнхенгладбаха».

Кто что сказал

Ганс-Дитер Флик, исполняющий обязанности главного тренера «Баварии»: «Нам предстоит очень интенсивный матч, который с предвкушением ждет вся Германия. Мы играем дома и хотим победить. На тренировке игроки очень сосредоточенно работали, но и место веселью тоже было. Мы прекрасно осознаем значимость матча».

Люсьен Фавр, главный тренер «Боруссии»: «Очень особенный и очень важный матч. В последние пять лет в гостях у «Баварии» было очень тяжело. Нам нечего терять. Мы относимся к «Баварии» с большим уважением, это команда топ-уровня. Но мы не боимся».

Лицом к лицу

«Бавария» выиграла пять из пяти последних домашних матчей против «Боруссии» с общим счетом 22:3. В четырех из них мюнхенцы забили минимум по четыре мяча.

«Бавария» проиграла «Боруссии» 25 раз, «Вердеру» – 26.

«Боруссия» проиграла «Баварии» в Бундеслиге 46 раз и пропустила 195 мячей – больше, чем от любого другого соперника в Германии.

Поражение от «Айнтрахта» (1:5) стало для «Баварии» самым крупным за последние 10 лет.

«Бавария» набрала 18 очков в первых десяти турах. Это худший результат команды с сезона-2010/11, когда при Луи ван Гале «Мюнхен» набрал 15 баллов.

Томас Мюллер не забивает в Бундеслиге 19 матчей подряд. Это самая длинная безголевая серия игрока «Баварии» в карьере.

Торган Азар поучаствовал в пяти из семи последних голов «Боруссии» в Бундеслиге (1+4).

Джейдон Санчо и Джером Боатенг в матче «Бавария» – «Боруссия Дортмунд»Getty Images

Люди в черном

Обслуживать встречу будет Феликс Цвайер. В этой Бундеслиге 38-летний рефери работал на четырех матчах: при нем «Бавария» обыграла «Падерборн» (3:2). Еще Феликс судил по два матча в ЛЧ и квалификации Евро.

В 2017-м Цвайер работал на игре «Боруссии» и «Баварии»: тогда мюнхенцы победили по пенальти и взяли Суперкубок Германии.

В центре внимания

Герой

Роберт Левандовский набрал феноменальную форму. 31-летний поляк забил абсолютно во всех матчах этой Бундеслиги – 14 банок за 10 игр. Во всех турнирах текущего сезона поляк настрогал 21 мяч и является прямой угрозой для всех клубов.

Тем более для «Боруссии»: например, в прошлом сезоне он вонзил бывшей четыре гола в двух играх. Еще несыгранным Матсу Хуммельсу и Томасу Дилейни практически нереально удержать Роберта, который в 11-м туре покусится на рекорд результативности легендарного Герда Мюллера (15 голов в 11 турах).

С этим согласны и букмекеры: коэффициент на то, что Лёва станет MVP матча, составляет 4,70. В тройку вошли Серж Гнабри (5,8) и Кингсли Коман с Пако Алькасером (по 6,80).

Неудачник

С Томасом Мюллером происходит что-то странное: немец растерял форму и не забивает в Бундеслиге уже 19 матчей. Последний его мяч в чемпионате случился в марте, когда в «Вольфсбург» залетело все, что существует (6 банок). Отыграться за все неудачи на сопернике статуса «Борусси» – отличный способ для Томаса вернуть уверенность.

Томас МюллерGetty Images

Победа «Баварии»: 1,56

Ничья: 4,30

Победа «Боруссии»: 5,40

На что лучше поставить: «Бавария» забьет больше двух за 1,69

Мюнхенцы регулярно кромсают дортмундцев. Во-первых, если брать Бундеслигу, то «Бавария» последний раз не забивала «черно-желтым» больше одного в 2016 году (5 игр с 2+). Во-вторых, в последних трех домашних матчах чемпионата «красно-белые» забросили заклятому врагу шесть, пять и четыре банки.

В третьих, хозяева будут максимально мотивированы: надо догонять конкурентов и доказывать, что команда уже поправилась после смуты Ковача. Лучшего всего это делать в домашней игре с принципиальным конкурентом.

И еще одна бомбезная ставка: «Бавария» забьет первой за 1,47

Эта ставка – прямое продолжение предыдущей. «Бавария» захочет размазать конкурента и будет давить с первых минут. А еще мюнхенцам удобно играть дома против «Дортмунда» – 15:1 в трех последних матчах.

Конечно, «Боруссия» огрызнется, но на первых минутах опустит голову и постарается сдержать натиск.

Победа «Баварии» в матче, по угловым и ударам в створ за 1,76

С доминированием хозяев мы разобрались: будут голы и, скорее всего, победа «Мюнхена». Превосходство «Баварии» обязательно выльется в тьму ударов, а они – в сэйвы вратаря и нужные нам угловые.

Если бы игра проходила в Дортмунде, то вопросы бы еще остались, но в Мюнхене обозленные хозяева устроят показательную порку.

Судья прибегнет помощи VAR за 4,70

Вы вообще представляете, что такой жаркий матч обойдется без спорных решений? Будут столкновения, потасовки, попытки заработать пенальти. Цена ошибки в дерби высока – после игры медиа сожрут рефери.

Цвайглю нет смысла рисковать, потому что у него будет VAR. Спорные эпизоды возникнут, а Феликс не чудак, который включит самолюбие ради репутации.

Ориентировочные составы

«Бавария»

«Боруссия»

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