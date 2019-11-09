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Журналист La Gazzetta Dello Sport: «Моуринью требует у «Баварии» контракт до 2022 года»
Жозе набивает себе цену.
«Бавария» обратилась к португальцу Жозе Моуринью в поисках нового главного тренера после увольнения Нико Ковача.
«Требования Жозе к «Баварии» высоки. Он просит контракт до 2022 года, мюнхенцы раздумывают над этим после первых контактов с его представителями. Решение появится во время паузы на игры сборных», – написал журналист La Gazzetta Dello Sport Никола Скира.
- Также сообщалось, что руководство «Баварии» контактировало с Арсеном Венгером.
- Ковач был уволен после поражения 1:5 от «Айнтрахта».
В «Баварии» катастрофа: конфликты, жуткий футбол и увольнение Ковача. Что происходит с топ-клубом?
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