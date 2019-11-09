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Журналист La Gazzetta Dello Sport: «Моуринью требует у «Баварии» контракт до 2022 года»

Журналист La Gazzetta Dello Sport: «Моуринью требует у «Баварии» контракт до 2022 года»
Eurosport

52 мин. назад

Жозе набивает себе цену.

«Бавария» обратилась к португальцу Жозе Моуринью в поисках нового главного тренера после увольнения Нико Ковача.

«Требования Жозе к «Баварии» высоки. Он просит контракт до 2022 года, мюнхенцы раздумывают над этим после первых контактов с его представителями. Решение появится во время паузы на игры сборных», – написал журналист La Gazzetta Dello Sport Никола Скира.

  • Также сообщалось, что руководство «Баварии» контактировало с Арсеном Венгером.
  • Ковач был уволен после поражения 1:5 от «Айнтрахта».

В «Баварии» катастрофа: конфликты, жуткий футбол и увольнение Ковача. Что происходит с топ-клубом?

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