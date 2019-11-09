Хосеп Гвардиола в 2009-м выиграл Лигу чемпионов и задал тренд на совсем юных тренеров, прошедших через работу с молодежками. После требла «Барсы» куча клубных боссов поняли, как это здорово и дешево, – доверять недавно закончившим игрокам раздевалку из 25 амбициозных мужиков, но ни у кого не получилось так же классно, как у Пепа.

Новый виток моды случился после триплета Зидана в «Реале». Недавних футболистов с опытом в кантерах и примаверах назначали главными в «Милане», «Лионе», «Лацио» и фирмах уровнем поменьше – тенденция очевидна. Поэтому было странно, что за 40-летними легендами не бросился главный топ-клуб, подчеркивающий важность городского ДНК, – «Бавария».

Дуэт Хёнесса и Румменигге при приеме в офис «Мюнхена», кажется, и не рассматривает резюме от людей, не поигравших за «ФК Голливуд». Загибайте пальцы – тренер Нико Ковач (два сезона в «Баварии»), ассистент Ханс-Дитер Флик (пять сезонов), спортивный директор Хасан Салихамиджич (девять сезонов), будущий CEO Оливер Кан (14 сезонов) и так далее.

Ханс-Дитер Флик, Ули Хёнесс, Хасан Салихамиджич, Карл-Хайнц Румменигге, Нико Ковач, «Бавария Мюнхен»Imago

Главный немецкий гранд совсем реагирует на тренд, хотя пример Гвардиолы с Зиданом идеально вписывается в семейную философию. Самый очевидный претендент – Мирослав Клозе. Лучший бомбардир в истории ЧМ покинул «Альянц-Арену» в 2011-м, потому что проиграл конкуренцию Гомесу и Мюллеру, но получил должность в Мюнхене после окончания карьеры. В 2018-м, после двух лет помощи Йоги Лёву в сборной, Клозе возглавил «Баварию» U-17.

О назначении великого центрфорварда руководство объявило заранее. Но одно дело, когда ты читаешь новости об этом, другое – когда тебе 16, и ты видишь легенду в метре от себя. «Все вытаращили глаза, когда он вошел в раздевалку. Конечно, мы знали, кто стал новым тренером, но все равно были поражены», – признался защитник Роман Райнельт, родившийся через год после хет-трика Клозе Саудовской Аравии на ЧМ-2002. «Мы притираемся друг к другу, парни должны понять, на что я обращаю внимание. И затем уже добавляем больше интенсивности в занятия», – объяснял Мирослав в первые дни работы.

Чтобы тренеру-новичку было полегче, в «Мюнхене» к нему пристегнули опытного помощника Славена Скеледжича. Босниец по происхождению много трудился в клубных немецких молодежках, а в последние годы тренировал сборную Афганистана и возглавлял академию «Гуанчжоу Эвергранд». В прошлом году Славен женился во второй раз и вернулся в Германию. «Очень горжусь тем, что работаю с Миро. Мы сдружились, когда долго сидели за чашкой кофе у него дома. И он помог мне найти отличное жилье в пяти километрах от базы «Баварии»!» – воскликнул Скеледжич.

Главной целью Клозе провозгласил воспитание центрфорвардов. После штаба Лёва для Мирослав испугался, как мало классных завершителей для сборной Германии, и занялся их взращиванием. «У нас есть один из лучших нападающих планеты, так что если кто-то и справится, то это он», – похвалил шефа Скеледжич.

«При подачах мы отрабатываем и правильный тайминг. Другими словами, отрабатываем выбегание из-за спин соперника, потому что защите постоянно приходится смотреть на мяч и форварда, и невозможно видеть и то, и другое», – уверен Клозе. В качестве примера коуч приводит гол Хамеса «Байеру» в январе 2018-го. Колумбиец не великий игрок головой, но за счет правильного прыжка на спину центрбеку и кивка на втором этаже засунул мяч в сетку.

Чемпион мира находит время, чтобы дополнительно заниматься со всеми страйкерами юношеских команд – не только со своими 17-летками, но и U-14, U-15 и U-16. Минимум раз в неделю Клозе показывает центрфорвардам, как правильно открываться в штрафной, а другим парням из группы атаки – как действовать на подборах и помогать в завершении.

Когда о движении в штрафной рассказывает рекордсмен ЧМ, невозможно не прислушиваться к его советам. Молодой тренер прекрасно понимает, что главное в работе – не очки и победы, а развитие юных игроков и их подготовка к взрослому футболу. «Нужно к каждому подходить индивидуально. Некоторым лучше подсказывать и в атаке, и в защите, но парни должны играть самостоятельно. Я вмешиваюсь, только когда кто-то совершает серьезные ошибки», – строго сказал Клозе.

Мирослав Клозе, «Бавария» (Мюнхен)Getty Images

И это, кажется, работает. Не сразу, но на второй год прогресс виден. До прихода Миро в «Мюнхене» главный бомбардир забил 22 мяча. С появлением нового коуча результативность резко упала – у лучших голеадоров было 12 голов за 20 матчей. Но во второй сезон слова Клозе сработали, и пара центрфорвардов забила по 8 банок каждый уже к 12-му туру.

Пару раз в неделю он смотрит видео с ассистентом и аналитиком – эта работа в молодежках построена так же, как в главной команде. Миро и Славен много обсуждают, из-за чего игроки делают ошибки – это проблема в тактике, расположении на поле или банально в мотивации. «Он с такой страстью подходит к игре, – поражен новичок Лиам Моррисон, летом перешедший в «Баварию» U-17 из «Селтика». – Даже когда мы забиваем аутсайдерам, коуч все равно радуется, как сумасшедший. В такие моменты понимаешь, как он тащится от этого. Клозе – тот тип тренера, который мне нравится».

В офисе «Мюнхена» внимательно следят за успехами Мирослава – победа в зональной лиге, поражение в полуфинале от будущего чемпиона «Кёльна», прогресс молодых футболистов. Этим летом Себастьян Хёнесс (племянник Ули) получил повышение в дубль и оставил команду U-19 без тренера. Боссы «Баварии» предложили Клозе состав постарше, но коуч отказался.

Мирослав Клозе, «Бавария» (Мюнхен)Getty Images

«По-моему, еще слишком рано для подобного перехода. Если я что-то решил, то должен быть на 100% уверен, что сделаю максимум. У меня есть четкий план на дальнейшую карьеру», – без колебаний ответил Миро в июле. Тогда руководство пробежалось по другим бывшим легендам и назначило Мартина Демичелиса, чтобы после прогресса в нападении молодежь узнала все о защите.

«Моя цель – тренировать в Бундеслиге, Серии А или другой топ-лиге. Убежден, что каждый должен пройти через работу в молодежке, чтобы полноценно понимать эту работу», – заявлял Клозе за 15 дней до увольнения Ковача. С отставкой Нико в Германии зашептались, что для Клозе есть другая вакансия – ассистента в главной команде. Таким же способом Флорентино Перес в «Реале» повысил Зинедина Зидана и через штаб Карло Анчелотти подготовил его к самостоятельной работе.

Самый вероятный сценарий месяца: в «Мюнхене» либо оставят Ханси Флика, либо позовут Арсена Венгера. В обоих случаях Миро идеально наберется опыта и вдохнет пары ядовитой раздевалки, слившей двух подряд коучей. Вдруг в его плане на будущее есть пункт «Возглавить «Баварию» в 2020-м».

В «Баварии» катастрофа: конфликты, жуткий футбол и увольнение Ковача. Что происходит с топ-клубом?

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