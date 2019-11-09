Getty Images
«Герта» устроила шикарный перфоманс к 30-летию падения Берлинской стены
Столичный клуб оформил красоту.
9 ноября исполнилось 30 лет падению Берлинской стены, разделявшей Западный и Восточной Берлин. Столичная «Герта» отметила знаковую дату шикарным перфомансом перед матчем с «РБ Лейпциг».
На поле вынесли символическую стену и повалили ее перед началом встречи. «Вместе против стен. Вместе за Берлин», – гласит надпись на конструкции.
- «Лейпциг» победил со счетом 4:2.
- «Герта» занимает 12-ю строчку таблицы, соперник «Зенита» по ЛЧ – вторую.
Клозе – новый Зидан для «Баварии». Он тренирует 17-леток и уже растит форвардов для сборной Германии
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте