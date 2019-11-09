9 ноября исполнилось 30 лет падению Берлинской стены, разделявшей Западный и Восточной Берлин. Столичная «Герта» отметила знаковую дату шикарным перфомансом перед матчем с «РБ Лейпциг».

На поле вынесли символическую стену и повалили ее перед началом встречи. «Вместе против стен. Вместе за Берлин», – гласит надпись на конструкции.

«Лейпциг» победил со счетом 4:2.

«Герта» занимает 12-ю строчку таблицы, соперник «Зенита» по ЛЧ – вторую.

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