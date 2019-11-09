Eurosport
Все банки Дер Класикер, в котором автогол Хуммельса довершил унижение «Боруссии»
Мюнхенцы деклассировали соперника.
В матче 11-го тура Бундеслиги «Бавария» на своем поле вынесла «Боруссию» из Дортмунда со счетом 4:0.
На 17-й минуте Павар закинул мяч во вратарскую, где почему-то в полном одиночестве его поджидал Левандовский. Страйкер без сопротивления вколотил головой в дальний угол.
В самом дебюте второго тайма хозяева провели молниеносную контратаку. Большинство реализовал Серж Гнабри.
На 76-й минуте Левандовский обыгрался в стеночку с Мюллером, забежал в штрафную и положил второй.
Унижение довершилось худшим образом из возможных. После прострела Перишича с левого фланга мяч в свои ворота срезал Хуммельс.
- «Бавария» поднялась на третью строчку, у клуба 21 балл. У «Боруссии» осталось 19 очков, команда на пятом месте.
- Лидирует «Боруссия Мёнхенгладбах», у команды 22 поинта и матч в запасе.
Клозе – новый Зидан для «Баварии». Он тренирует 17-леток и уже растит форвардов для сборной Германии