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Все банки Дер Класикер, в котором автогол Хуммельса довершил унижение «Боруссии»

Все банки Дер Класикер, в котором автогол Хуммельса довершил унижение «Боруссии»
Eurosport

1 час назад

Мюнхенцы деклассировали соперника.

В матче 11-го тура Бундеслиги «Бавария» на своем поле вынесла «Боруссию» из Дортмунда со счетом 4:0.

На 17-й минуте Павар закинул мяч во вратарскую, где почему-то в полном одиночестве его поджидал Левандовский. Страйкер без сопротивления вколотил головой в дальний угол.

В самом дебюте второго тайма хозяева провели молниеносную контратаку. Большинство реализовал Серж Гнабри.

На 76-й минуте Левандовский обыгрался в стеночку с Мюллером, забежал в штрафную и положил второй.

Унижение довершилось худшим образом из возможных. После прострела Перишича с левого фланга мяч в свои ворота срезал Хуммельс.

  • «Бавария» поднялась на третью строчку, у клуба 21 балл. У «Боруссии» осталось 19 очков, команда на пятом месте.
  • Лидирует «Боруссия Мёнхенгладбах», у команды 22 поинта и матч в запасе.

Клозе – новый Зидан для «Баварии». Он тренирует 17-леток и уже растит форвардов для сборной Германии

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