«Боруссия» сгорела «Баварии» из-за отсутствия лидеров. «Дортмунду» нужны личности, а не команда

Вы можете быть разочарованы этой футбольным уик-эндом, и никто вас не осудит. Официально!

Эти выходные обещали сразу несколько матчей с топовой вывеской, но как минимум один ей не соответствовал. Это про матч в Мюнхене. «Немецкое классико», едва ли не главная вывеска Бундеслиги, порадовало разве что болельщиков «Баварии»: их команда получила три очка. Для нейтрального зрителя это было не эффектное сражение. Просто кого-то избили.

В ожидаемой всеми встрече «Баварии» с Дортмундом играла только одна топ-команда – она же и победила с разгромным счетом. И мы имеем право быть расстроенными. Иллюстрацией недовольства может стать бородатый анекдот, где мужик месяц готовился к просмотру боксёрского матча, который закончился нокаутом в первом раунде.

Но зрелище все-таки было: его нам подарили крутой перфоманс Левадовского и Мюллера, голы Гнабри (засчитанный и отменнёный) плюсХуммельса (забил в свои ворота) от СММ-щиков из Мюнхена. Да даже судьи были чертовски хороши: умное использование VAR и, наверное, ни одного спорного момента. В общем, все соответствовали топовой вывеске. Кроме гостей «Альянц-арены».

И это очень грустно.

У Дортмунда были громкие имена в заявке. Но не было лидеров на поле ...

«Камон», - скажете вы. - «У каждой команды бывают неудачные игры даже в самых принципиальных противостояниях». И вы будете абсолютно правы.

Но согласитесь, как обидно смотреть на абсолютное отсутствие… Сложно даже подобрать слово, настолько много атрибутов здоровой игры в футбол можно подставить в этот тезис: отсутствие ударов по воротам, отсутствие рисунка игры, отсутствие контроля мяча в центре поля и так далее.

Можно попробовать сказать так: обидно было смотреть на отсутствие лидеров у «Боруссии». Когда ничего не получается, совсем ничего, неужели не мог найтись хотя бы один игрок, который завел бы команду, поведя её за собой?

Джейдон Санчо, несомненно, большой футбольный талант и звезда Дортмунда. К сожалению, он не смог отыграть даже полный тайм, и был заменен на 36-й минуте. Незалеченная травма не дала продолжить встречу игроку. И с этого момента мы с вами, зрители этого матча, окончательно лишились зрелища. Представьте, что в фильме про Бэтмена Джокер исчезает в середине фильма и оставшийся час-полтора мы смотрим, как чувак в костюме летучей мыши лупит глуповатых и безликих последователей великого злодея. Примерно так это и было.

Никто из присутствующих на поле футболистов в желтых футболках не смог взять на себя игру. В первом тайме мы хотя бы видели, как Санчо отвозил весь правый фланг «Баварии». Там, в эпизоде, не было удара по воротам и какой-то опасности, но были борьба, драйв, футбольная эстетика в конце-то концов. Дальше мы с интересом смотрели только повторы голов мюнхенцев с разных ракурсов.

«Баварию» вывел и.о. главного тренера. Игроки, возможно, справились бы и без него

Нико Ковач на этой неделе попрощался с «Баварией». Или это «Бавария» попрощалась с ним. Не так важно.

Важно, что баварцы показали умную и последовательную игру. Они контролировали происходящее на каждом участке поля, позволяя играть «Боруссии» с мячом только тогда, когда это удобно им самим.

Ханси Флик, тренер «Баварии»Getty Images

Друзья познаются в беде. Лидерами становятся в сложные моменты. У «Баварии», думаю так можно сказать, все еще непростой период. Гегемон Бундеслиги сдал позиции при Коваче, что казалось команда не выиграет этот сезон еще до рождества. И мюнхенцы собрались.

Левандовский – машина. Кажется, что ему ничего не может помешать забить. И он особенно настраивается на свою бывшую команду. В свой самый нерезультативный сезон, это был первый после перехода из Дортмунда, он заколотил за команду 17 голов в 31-м матче Бундеслиги. Сейчас у него уже 16, но еще только в 11-и играх. Сегодня он разрывал на поле защиту Дортмунда и выкладывался на все сто как при счете 0:0, так и в самой концовке. Лидер!

Мюллер – король ассистов. Это была его 500-я игра за мюнхенский клуб, но он провел его не суперярко. Однако представьте, что против такого соперника это и ненужно было. Он в «полноги» придумал две голевых и ушел с поля широко улыбаясь. Лидер!

Гнабри. Не придумал ему эпитет, но он был крут. Серж забил гол, который судья справедливо отменил после помощи VAR, но не отчаялся и второй раз оказался в нужное время в нужном месте. По такой игре очень символично, что свой гол ивуарийский немец забил после того, как его партнер, Роберт Левандовский, промахнулся мимо мяча с удобнейшей позиции. Гнабри доиграл эпизод и был вознаграждён. Лидер!

Еще при работающем Нико Коваче ходили слухи, что у главного менеджера «Баварии» забрали право на бессистемную ротацию, и вообще условием поддержки от руководства было большее влияние этого самого руководства на происходящее на поле. Еще писали, что игроки «Баварии» игнорируют тренерские установки, сами решая, в какой футбол им играть. Если это правда, то в какой-то степени под уход Ковача подходит известная поговорка о «бабе с возу».

По этой игре кажется, что «Баварии» реально стало легче. Потому что в её составе играют настоящие лидеры.

Замены не спасли игру для Дортмунда

Во втором тайме Люсьен Фавр обратился к помощи «911» - это вышли Ройс и Алькасер. Вышли одновременно. Спасать игру.

С поля ушли Вайгль (про него сказать нечего) и Гётце, который по расстановке играл нападающего. «Золотого мальчика», который в этой роли на поле, кстати, провел крайне успешный для себя Чемпионат Мира – тот самый, тоже можно поругать. Но у него лучшая оценка по WhoScored в команде – 6,4. Во же что играли остальные?

Марко Ройс, игрок «Боруссии Дортмунд»Getty Images

В общем, для вас уже не секрет, что легенда Дортмунда, Марко Ройс, игру не вытащил. Алькасер – тоже. Оба они её даже видимо не усилили. Правда, единственный нормальный удар «Боруссии» нанес именно Пако. В прошлом сезоне Пако Альксасер рубился за «Золотую бутсу» лиги с Левандовским. В игре против «Баварии» он ни разу не попал по воротам. Да вся команда не нанесла ни одного удара в створ за все 90 минут!

Факт: сегодня в «Боруссии» не нашлось никого, кто повел бы команду за собой.

Еще раз повторюсь: это не был топовый матч, соответствующий вывеске. Но это была топовая игра «Баварии», которая оживает после ухода Ковача. И не расстраивайтесь: возможно, завтра Англия порадует футболом, где играть будут две команды. Одновременно.

Бавария – Боруссия Дортмунд – 4:0

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