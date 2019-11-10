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Левандовский побил 2 рекорда в матче с «Боруссией». Один стоял 50 лет и принадлежал Герду Мюллеру
Достижение на все времена.
Матч 11-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» стал историческим для нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.
31-летний поляк оформил дубль и забил в 11-м матче чемпионата подряд. Это рекорд Бундеслиги: предыдущее достижение в 10 игр принадлежало форварду «Кёльна» Клаусу Аллофсу (1984 год) и нападающему «Боруссии» Пьер-Эрику Обамеянгу (2015 год).
Также Левандовский стал рекордсменом по количеству забитых мячей на старте турнира. В 11 турах он 16 раз поразил ворота соперников и превзошел рекорд легендарного Герда Мюллера, установленный в начале сезона-1968/69. Немец забил 15 мячей.
- «Бавария» выиграла со счетом 4:0, помимо Левандовского в составе мюнхенцев отличился Серж Гнарби, а Матс Хуммельс срезал мяч в свои ворота.
- В чемпионате лидирует «Боруссия» из Менхедглабаха, еще не сыгравшая в 11-м туре.
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