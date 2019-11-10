Getty Images

Левандовский побил 2 рекорда в матче с «Боруссией». Один стоял 50 лет и принадлежал Герду Мюллеру

Левандовский побил 2 рекорда в матче с «Боруссией». Один стоял 50 лет и принадлежал Герду Мюллеру
Eurosport

52 мин. назад

Достижение на все времена.

Матч 11-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» стал историческим для нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.

31-летний поляк оформил дубль и забил в 11-м матче чемпионата подряд. Это рекорд Бундеслиги: предыдущее достижение в 10 игр принадлежало форварду «Кёльна» Клаусу Аллофсу (1984 год) и нападающему «Боруссии» Пьер-Эрику Обамеянгу (2015 год).

Также Левандовский стал рекордсменом по количеству забитых мячей на старте турнира. В 11 турах он 16 раз поразил ворота соперников и превзошел рекорд легендарного Герда Мюллера, установленный в начале сезона-1968/69. Немец забил 15 мячей.

  • «Бавария» выиграла со счетом 4:0, помимо Левандовского в составе мюнхенцев отличился Серж Гнарби, а Матс Хуммельс срезал мяч в свои ворота.
  • В чемпионате лидирует «Боруссия» из Менхедглабаха, еще не сыгравшая в 11-м туре.

Все банки Дер Класикер, в котором автогол Хуммельса довершил унижение «Боруссии»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS и Android

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте