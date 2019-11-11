«Фрайбург» в матче 11-го тура чемпионата Германии выиграл у «Айнтрахта» – 1:0.

В компенсированное ко второму тайму время защитник гостей Давид Абраам отхватил красную карточку за фол – нет, вы не поверите – на главном тренере «Фрайбурга» Кристиане Штрайхе!

Абраам гнался за мячом, чтобы поскорее ввести его из аута, а Штрайх, учитывая, что его команда вела в счете, решил потянуть время. Тогда раздосадованный игрок «Айнтрахта» сбил коуча соперников с ног и спровоцировал на поле дикую потасовку.

«Фрайбург» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, «Айнтрахт» – девятую.

В следующем туре команда Штрайха встретится с «Байером», матч пройдет 23 ноября.

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