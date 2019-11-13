Один из навязчивых мотивов книги «Пеп: Конфиденциально» биографа Хосепа Гвардиолы Марти Перернау – томное ожидание Роберта Левандовского из «Боруссии» искрящимся от сделки тренером «Баварии». Хотя в клубе запретили обсуждать эту тему, напряжение вокруг трансфера накалялось в течение сезона настолько интенсивно, что о Левандовском кричала даже тишина на Зэбенерштрассе.

Таргетмен далеко не самого гвардиольного формата увлек Пепа задолго до того, как оказался в его власти. И чутье не подвело тренера – в разговоре с журналистами Гвардиола отзывался о Левандовском как о самом профессиональном игроке, с которым когда-либо работал. «Он всегда держит в голове правильное питание, сон и тренировки – 24 часа в сутки. Роберт знает, что требуется его организму, и никогда не травмируется, потому что сконцентрирован на деталях», – гордился каталонец.

Гвардиола почти не ошибся – за пять с половиной лет в «Баварии» Левандовский отсутствовал из-за проблем со здоровьем на протяжении максимум двух матчей сезона. Этим Роберт всегда упрощал клубу работу на трансферном рынке: в его силах уверены настолько, что дублеры по позиции просто не нужны.

При этом поляк мудро анализирует свои болевые точки. В первый год в «Мюнхене» Леви неудачно приземлился после верхового единоборства: повредил кости лица, ушиб плечо и ключицу, но воспринял это как сигнал к работе над корпусом. Спустя матч он снова был в игре – поломанную челюсть и нос он прикрыл маской.

После минимального мышечного повреждения в конце 2017-го Роберт снова форсировал прокачку мускулатуры. Уже через год страйкер поразил физподготовкой и засветил рельефный бицепс на тренировке – с тех пор Левандовский не знает боли. Последняя травма Роберта исцелена почти два года назад, что немыслимо для профессионального спорта, а его единственная проблема сейчас – небольшой дискомфорт в паху. Чтобы устранить грыжу, нужна несложная операция, которая оставит поляка без футбола не более чем на две недели. Ради «Баварии» Роберт планирует ее либо на перерыв сборных, либо на новогодние каникулы.

Тело Левандовского стало нарицательным еще со времен «Боруссии», именно так его и прозвали в раздевалке – Тело. Нури Шахин тогда с завистью признался: «У него потрясающая фигура, чистые мускулы. Все в раздевалке были шокированы». На первых порах карьеры поджарому юноше помогли гены – родители поляка тоже посвятили жизнь спорту и подарили ему атлетичную ДНК. Позднее Роберт удачно женился, поэтому потрясающая форма мужа после 30 – во многом заслуга Анны Левандовской. Если нападающему когда-нибудь возведут памятник, то только в композиции с его женой – профессиональной каратисткой, диетологом и просто святой женщиной, которой он обязан карьерой.

Роберт и Анна ЛевандовскиеInstagram

Роберт познакомился с Анной в 2007 году, в 2013-м они поженились, и тогда же девушка запустила блог Healthy Plan by Ann. Позднее сайт о правильном питании и тренировках конвертировался в стартап и платное приложение, а сама Анна стала евангелистом здорового образа жизни с 2,5 миллионами подписчиков в инстаграме. Девиз пани – добиться, чтобы люди не ломали себя, переходя с фаст-фуда на натуральные продукты. Естественно, ее главный клиент и фолловер – муж. А его результаты – лучшая реклама приложения (кстати, его можно скачать и пользоваться семь дней бесплатно – попробуйте).

Если Анна Семак сделала из мужа вегана, то Анна Левандовская – биотерминатора. Роберт хвастается, что в молодости был шокоголиком, но несколько лет назад отказался от сладкого: «Моя жена – фитнес-коуч и идеально понимает, как работает организм. К ней выстраиваются в очередь звезды спорта, чтобы получить правильную консультацию по питанию. Мне она посоветовала диету, рассчитанную на сжигание жиров».

Поляк признается: теперь его воротит при виде тортика – он избавился от тяги к сахару, как от вредной привычки. А следом отказался от коровьего молока и сои – только рисовое или миндальное молоко. «Раньше я чувствовал, что не могу отыграть на полную три игры в неделю. Сейчас мне стало легче, потому что я тщательно готовлюсь в плане питания, – бравирует Левандовский и советует, – Не нужно сразу переходить на жесткую диету, отказывайтесь шаг за шагом».

С каждым годом спектр дозволенного в меню Роберта сокращается: если в 2016-м Леви радовался, что начинает обед в «Баварии» с десерта (чтобы углеводы усвоились в первую очередь), то спустя три года его жена Анна рассказала о полном отсутствии сладкого даже в рационе их двухлетней дочери. Спортсмены хотят заложить у Клары привычку здорового питания с детства, чтобы дальше ей было проще отказываться от вредного. Скоро у пары родится второй ребенок, который, наверное, попробует в жизни только одно молоко – материнское.

Секретное оружие Левандовского – натуральный изотонический напиток, который Анна разработала для любимого мужчины. Состав специфический (4 столовые ложки меда, 300 мл кокосовой воды, 600 мл обычной воды, сок 1 лимона/лайма + 1 чайная ложка морской соли), но эффект впечатляет: «С ним Роберт вытворяет чудеса». Пани Левандовская посвятила мужу отдельную страницу на сайте – вы тоже можете посмотреть, чем Анна кормит Роберта в дни интенсивных тренировок.

Лавстори Левандовских продолжается 12 лет, потому что у пары общие ценности – оба посвятили себя спорту. «У нас дома есть тренажерный зал, в выходные дни мы часто занимаемся с женой», – хвастается Роберт. Помимо контроля питания, Анна помогает мужу с боевыми искусствами – Левандовский отрабатывает удары из кикбоксинга, чтобы мощные габариты не сказывались на его пластичности. Этому же помогают сеансы йоги. Вероятно, гостям Роберта и Анны до жути скучно, потому что Левандовские не любят вечеринки и не пьют алкоголь. Но безумства в их семье тоже случаются – как-то раз пара арендовала вертолет за 5 тысяч евро, чтобы слетать за хлебушком в соседнюю польскую деревню.

Диета Левандовских

Главные тезисы коротко:

Отказ от сахара и пшеничной муки

Отказ от лактозы и молочных продуктов

Изделия из теста – можно, но без глютена (и, естественно, пшеничной муки)

Если любите сладкое – кушайте сорбет. Это как мороженое, но без молока

Можно темный шоколад, но очень редко

На завтрак: кукурузные хлопья, каши, яйца, тартар из мяса

Максимальный отказ от алкоголя: можно только красное вино, пиво – в исключительных случаях

Начинайте прием пищи с углеводов (овощи, каши), затем кушайте белки (мясо). Тогда углеводы быстрее усвоятся и запустят пищеварение как надо

Роберт и Анна ЛевандовскиеInstagram

Перед матчами с «Баварией» в плей-офф победной Лиги чемпионов Юрген Клопп подчеркнул любимое качество польского страйкера: «Как же он себя мотивирует – это невероятно!». Чтобы измениться ради безумного графика питания и тренировок, нужно поставить перед собой правильную цель. И если год назад агент нападающего запугивал боссов «Баварии» поиском новой мотивации в новом клубе, то спустя сезон все изменилось: Левандовский продлил контракт до 2023 года, сохранил жирнейшую зарплату чемпионата (15 млн евро в год) и нацелился на статус лучшего форварда Европы.

Зрелая часть карьеры Роберта требует параллели с историей Криштиану Роналду, который в том же возрасте продлил рекордный контракт с «Реалом», сохранил энергию за счет бережного отношения к себе, а потом выиграл еще две Лиги чемпионов и два «Золотых мяча». Очевидная и ближайшая мотивация Левандовского – «Золотая бутса» лучшему бомбардиру Европы. Последние два сезона награду забирал Месси, но пока гений переживает спад, Роберт видит идеальный момент для удара.

Поляк слишком решительно наезжает на амбиции Лео – забивает в каждом матче (за 17 игр сезона не пострадал только «Бохум» в Кубке) и отрывается от конкурентов. Вместе с Месси спад переживает и Криштиану, а бешеный тинейджер Эрлинг Холанн забивает пачками в чемпионате Австрии с низким коэффициентом сложности. Из реальных преследователей рядом только Чиро Иммобиле (отставание в 4 очка), Тимо Вернер и Джейми Варди (10).

Если с уходом Нико Ковача «Бавария» раскрепостится еще сильнее, Роберт может плотнее приблизиться к параллели с Роналду: конкурентов на «Золотой мяч» тоже осталось немного, но из них такой же профессионал – только один.

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