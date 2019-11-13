Капитан «Айнтрахта» Давид Абраам схлопотал длительную дисквалификацию за нападение на тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха в матче 11-го тура чемпионата Германии.

Как сообщает RTL, Абраам дисквалифицирован на семь недель, срок его отстранения закончится 29 декабря: 33-летний аргентинец сможет выйти на поле только в 2020 году.

В конце матча между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» Абраам побежал за вылетевшим в аут мячом и попутно толкнул Штрайха. При этом с одного из ракурсов видеотрансляции было заметно, что Штрайх сказал Абрааму какие-то слова – возможно, кэп «Айнтрахта» среагировал именно на них.

Также Абраам был оштрафован на 25 тысяч евро. «Айнтрахт» выступил против вердикта по своему капитану и попросил для него возможность прояснить ситуацию перед Немецким футбольным союзом.

«Фрайбург» выиграл у «Айнтрахта» со счетом 1:0, команда Штрайха занимает четвертую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» идет на девятом месте.

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