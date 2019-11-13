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Bild: Гвардиола может оставить «Сити» ради возвращения в «Баварию»

Bild: Гвардиола может оставить «Сити» ради возвращения в «Баварию»
Eurosport

1 час назад

Боссы мюнхенцев рассчитывают заманить испанского коуча обратно на «Альянц Арену».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может вновь возглавить мюнхенскую «Баварию».

Как сообщает Bild, после отставки Нико Ковача «Бавария» находится в поисках долгосрочного решения тренерского вопроса. Боссы мюнхенского клуба поддерживают регулярный контакт с Гвардиолой, который в четвертом сезоне в Манчестере якобы уже «не выглядит счастливым».

Сейчас «Бавария» рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера, и все они связаны контрактами с нынешними клубами – это Эрик тен Хаг («Аякс»), Томас ТухельПСЖ») и Гвардиола.

  • Пеп руководил «Баварией» в 2013-2016 гг. – под его руководством команда трижды становилась чемпионом Германии.
  • Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до 30 июня 2021 года.

У Гвардиолы остается полтора года по контракту с «Сити». Кто его заменит?

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