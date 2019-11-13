Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может вновь возглавить мюнхенскую «Баварию».

Как сообщает Bild, после отставки Нико Ковача «Бавария» находится в поисках долгосрочного решения тренерского вопроса. Боссы мюнхенского клуба поддерживают регулярный контакт с Гвардиолой, который в четвертом сезоне в Манчестере якобы уже «не выглядит счастливым».

Сейчас «Бавария» рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера, и все они связаны контрактами с нынешними клубами – это Эрик тен Хаг («Аякс»), Томас Тухель («ПСЖ») и Гвардиола.

Пеп руководил «Баварией» в 2013-2016 гг. – под его руководством команда трижды становилась чемпионом Германии.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до 30 июня 2021 года.

У Гвардиолы остается полтора года по контракту с «Сити». Кто его заменит?

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