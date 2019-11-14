Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский назвал самого тяжелого оппонента среди защитников, против которых он играл.

«Самый тяжелый оппонент? В футболе очень много хороших защитников, но для меня всегда было здорово встретиться на поле с Серхио Рамосом. Я всегда был счастлив, что могу посражаться с ним», – приводит слова Левандовского Goal.

В последний раз Рамос и Левандовский пересекались в полуфинале Лиги чемпионов-2017/18 – тогда победителем двухматчевого противостояния стал «Реал».

В чемпионате Германии-2019/20 Левандовский провел 11 матчей и забил 16 мячей.

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