Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус считает, что «Баварии» необходимо вернуть на пост тренера Хосепа Гвардиолу.

«Если «Бавария» хочет владеть мячом, то нет лучшего варианта, чем Гвардиола. Его приглашение стало бы успехом и для «Баварии», и для всей Бундеслиги», – цитирует 58-летнего Маттеуса Bild.

Гвардиола тренировал мюнхенский клуб с 2013 года по 2016-й, сейчас он работает в «Манчестер Сити».

«Бавария» уволила Нико Ковача после поражения 1:5 от «Айнтрахта», временно команду возглавляет Ханс-Дитер Флик.

Bild: Гвардиола может оставить «Сити» ради возвращения в «Баварию»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android