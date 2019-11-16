Ханс-Дитер Флик официально назначен главным тренером «Баварии».

«Ули Хёнесс, Хасан Салихамиджич и я после матча с «Дортмундом» в прошлую субботу публично заявили, что Ханси Флик пока что остается на посту тренера «Баварии». И поскольку мы не хотим, чтобы теперь нас каждую субботу спрашивали, остается ли Ханси тренером на следующий матч, я вам заявляю: «пока что» означает, что Ханси будет тренировать команду по крайней мере до Рождества, и вполне возможно, что и после него.

Нам нравятся его представления о тактике и тренировках. У него очень хорошие отношения с футболистами. Нам очень нравится, как он ведет себя. Я говорю с полной уверенностью – мы доверяем Ханси Флику!» – заявил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

Также мюнхенцы избрали нового президента – им стал Херберт Хайнер, который сменил на посту Хёнесса.

Флика назначили исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Нико Ковача.

При нем «Бавария» обыграла «Олимпиакос» в Лиге чемпионов и «Боруссию» в Бундеслиге, ни разу не пропустив.

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