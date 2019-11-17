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Роббен стал детским тренером. На его попечении – собственный сын, сын Рибери и внук Румменигге

Роббен стал детским тренером. На его попечении – собственный сын, сын Рибери и внук Румменигге
Eurosport

1 час назад

Великая тренерская карьера начинается с малого.

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен тренирует юных футболистов в мюнхенском «Грюнвальде».

TZ сообщает, что 35-летний голландец после завершения карьеры футболиста заступил на новый пост в начале октября, на его попечении – игроки семи-восьми лет. В «Грюнвальде» играет семилетний сын Арьена Кай, а еще – сын Франка Рибери Фиилус и внук Карл-Хайнца Румменигге.

  • Роббен объявил об окончании футбольной карьеры в июле 2019 года.
  • Арьен выступал за «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию».
  • В составе сборной Нидерландов Роббен завоевал серебро и бронзу чемпионатов мира.

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