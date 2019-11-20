Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии». Специалист возглавит команду следующим летом.

19 ноября «шпоры» объявили об увольнении аргентинца, а уже 20-го назначили на его место Жозе Моуринью. Сам Почеттино тоже не стал тянуть с трудоустройством – по информации Bild, коуч уже договорился с чемпионами Бундеслиги о сотрудничестве. До конца сезона «Баварией» будет руководить Ханс-Дитер Флик, исполняющий обязанности главного тренера после отставки Нико Ковача.

Маурисио приедет в Мюнхен летом 2020 года. До начала предсезонки специалисту предстоит выучить немецкий: знание языка – обязательное условие для любого соискателя тренерской должности в мюнхенском клубе.

Почеттино вывел «шпор» в финал Лиги чемпионов.

Клуб участвовал в соревновании в четырех из пяти сезонов аргентинца в клубе.

Моуринью подсидел Почеттино в «Тоттенхэме». Но Маурисио повезло с увольнением

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