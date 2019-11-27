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Клинсманн спустя 3 года вернулся к работе и до конца сезона возглавил «Герту»

Клинсманн спустя 3 года вернулся к работе и до конца сезона возглавил «Герту»
Eurosport

6 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

Большой коуч снова в деле.

Берлинская «Герта» объявила имя нового главного тренера. Им стал легендарный Юрген Клинсманн, возглавлявший «Баварию», а также сборные Германии и США.

Контракт с 55-летним немцем рассчитан до конца текущего сезона. На посту Клинсманн сменил хорвата Анте Ковича.

«Перед нами стоит очень интересная задача, и мы хотим изменить ситуацию в долгосрочной перспективе. Я очень мотивирован предстоящей работой», – заявил во время первого знакомства с клубом Клинсманн.

  • «Герта» идет 15-й в таблице и имеет столько же очков, сколько у стоящей в зоне вылета «Фортуны».
  • В последних трех турах берлинцы потерпели три поражения с разницей мячей 2:9.
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