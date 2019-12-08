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«Боруссия» сыграла в полностью черной форме в честь юбилея клуба. Ее раскупили за 3 часа
Какой же это стиль!
Дортмундская «Боруссия» красиво отметила предстоящий юбилей – вынесла «Фортуну» со счетом 5:0 и презентовала шикарный комплект формы.
19 декабря клубу Бундеслиги исполнится 110 лет, и в честь этого события они вышли на матч чемпионата в монохромном комплекте формы – он полностью черный, за исключением игровых номеров и фамилий.
Таким образом «Дортмунд» отдал дань уважения происхождению клуба – он базируется в Рурском регионе, крупнейшей промышленной области Германии. В эпоху основания «Боруссии» она славилась металлургической и угольной промышленностью.
Лимитированный комплект моментально стал настолько популярен, что его раскупили за 150 минут со старта продаж, сообщает официальный сайт Бундеслиги.
«Боруссия» – не первая команда, решившаяся на подобную трансформацию. Ранее в черный окрасились «Ливерпуль», «Штутгарт» и АИК.
- Дортмундская «Боруссия» занимает третье место, у команды 26 очков.
- Лидирует «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, у нее 31 балл.
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