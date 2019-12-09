Полузащитник «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель травмировал лицо после неудачного падения у себя дома и пропустит остаток года.

Подробности инцидента не уточняются. Игрок перенес операцию и покинул больницу – ему предстоит реабилитация в домашних условиях, говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

30-летний бельгиец играл за «Зенит» с 2012-го по 2016-й. После года в Китае игрок вернулся в Европу и с 2018-го выступает за «Дортмунд».

«Боруссия» идет на третьем месте в Бундеслиге.

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