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Витсель дома упал на лицо, перенес операцию и не сыграет в 2019-м
Необычная травма экс-полузащитника «Зенита».
Полузащитник «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель травмировал лицо после неудачного падения у себя дома и пропустит остаток года.
Подробности инцидента не уточняются. Игрок перенес операцию и покинул больницу – ему предстоит реабилитация в домашних условиях, говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
- 30-летний бельгиец играл за «Зенит» с 2012-го по 2016-й. После года в Китае игрок вернулся в Европу и с 2018-го выступает за «Дортмунд».
- «Боруссия» идет на третьем месте в Бундеслиге.
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