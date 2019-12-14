Getty Images
Коутиньо почти в одиночку разнес «Вердер» – у него 3 гола и 2 ассиста
Бразилец разбушевался.
Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо стал главным героем матча 15-го тура Бундеслиги против бременского «Вердера». 27-летний футболист сделал хет-трик и отдал два ассиста.
Первый мяч Филиппе забил в конце первого тайма, когда мюнхенцы проигрывали 0:1. Набежав на ворота, он замкнул прострел с правого фланга.
Второй гол Коутиньо стал шедевром и может показаться пижонским. В штрафной бразилец небрежно, но зряче отправил мяч по дуге, и попал точно под перекладину.
Коутиньо завершил разгром «Вердера», когда «Бавария» вела 5:1 – он божественно пробил из левого угла штрафной.
Еще Филиппе ассистировал Томасу Мюллеру и Роберту Левандовскому.
- «Бавария» выиграла со счетом 6:1, автор гола, который мы не упомянули – Левандовский (у него дубль).
- Роберт вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги, забив 220 голов.
- Мюнхенцы поднялись на четвертое место, но у «Шальке» есть шанс их обогнать.
Bild: Почеттино возглавит «Баварию» летом 2020-го