Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо стал главным героем матча 15-го тура Бундеслиги против бременского «Вердера». 27-летний футболист сделал хет-трик и отдал два ассиста.

Первый мяч Филиппе забил в конце первого тайма, когда мюнхенцы проигрывали 0:1. Набежав на ворота, он замкнул прострел с правого фланга.

Второй гол Коутиньо стал шедевром и может показаться пижонским. В штрафной бразилец небрежно, но зряче отправил мяч по дуге, и попал точно под перекладину.

Коутиньо завершил разгром «Вердера», когда «Бавария» вела 5:1 – он божественно пробил из левого угла штрафной.

Еще Филиппе ассистировал Томасу Мюллеру и Роберту Левандовскому.

«Бавария» выиграла со счетом 6:1, автор гола, который мы не упомянули – Левандовский (у него дубль).

Роберт вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги, забив 220 голов.

Мюнхенцы поднялись на четвертое место, но у «Шальке» есть шанс их обогнать.

Bild: Почеттино возглавит «Баварию» летом 2020-го

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме