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Вратарь «Шальке» повторил фол Де Йонга и жесточайше воткнулся в соперника
Судья даже не сомневался.
Вратарь «Шальке» Александр Нюбель отметился жестким фолом в матче 15-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта».
На 67-й минуте 23-летний голкипер жестко прервал атаку соперников за пределами штрафной, и судья мгновенно отреагировал на его поступок прямой красной карточкой.
- Шальке выиграл со счетом 1:0, единственный мяч забил Бенито Раман.
- Клуб из Гельзенкирхена располагается на четвертом месте Бундеслиги, обходя «Баварию».
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