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Вратарь «Шальке» повторил фол Де Йонга и жесточайше воткнулся в соперника

Вратарь «Шальке» повторил фол Де Йонга и жесточайше воткнулся в соперника
Eurosport

32 мин. назад

Судья даже не сомневался.

Вратарь «Шальке» Александр Нюбель отметился жестким фолом в матче 15-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта».

На 67-й минуте 23-летний голкипер жестко прервал атаку соперников за пределами штрафной, и судья мгновенно отреагировал на его поступок прямой красной карточкой.

  • Шальке выиграл со счетом 1:0, единственный мяч забил Бенито Раман.
  • Клуб из Гельзенкирхена располагается на четвертом месте Бундеслиги, обходя «Баварию».

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