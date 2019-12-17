«Буду рада показать, куда еще он может забить». Бывшую девушку Балотелли восхитил хет-трик Коутиньо
Как порядочный семьянин, Фил наверняка отказался.
Бывшая девушка Марио Балотелли, немецкая поп-певица Катя Красавице, восхитилась хет-триком Филиппе Коутиньо в ворота «Вердера».
«Фил Коутиньо забил три мяча. Буду рада показать ему, куда еще он может забить», – написала Катя в инстаграме. Позже пост был удален, слова певицы приводит Daily Star.
- В матче, где Фил оформил хет-трик, «Бавария» разгромила «Вердер» со счетом 6:1.
- Коутиньо выступает за мюнхенцев на правах аренды из «Барселоны».
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