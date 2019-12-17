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«Буду рада показать, куда еще он может забить». Бывшую девушку Балотелли восхитил хет-трик Коутиньо

«Буду рада показать, куда еще он может забить». Бывшую девушку Балотелли восхитил хет-трик Коутиньо
Eurosport

11 мин. назад

Как порядочный семьянин, Фил наверняка отказался.

Бывшая девушка Марио Балотелли, немецкая поп-певица Катя Красавице, восхитилась хет-триком Филиппе Коутиньо в ворота «Вердера».

«Фил Коутиньо забил три мяча. Буду рада показать ему, куда еще он может забить», – написала Катя в инстаграме. Позже пост был удален, слова певицы приводит Daily Star.

  • В матче, где Фил оформил хет-трик, «Бавария» разгромила «Вердер» со счетом 6:1.
  • Коутиньо выступает за мюнхенцев на правах аренды из «Барселоны».

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