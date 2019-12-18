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Шикарный камбэк «Лейпцига» в Дортмунде вместил две страшные ошибки хозяев – скорее смотрите все сами
Потрясная игра на «Сигнал Идуна Парк».
«Боруссия Дортмунд» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Германии – 3:3.
Счет дальним страйком в ближний угол открыл Юлиан Вайгль.
«Боруссия» нарастила преимущество благодаря голу Юлиана Брандта.
Начало камбэку «Лейпцига» положила дикая ошибка Романа Бюрки и гол Тимо Вернера.
Второй гол дортмундцы тоже подарили Вернеру.
На 55-й минуте хозяева снова вышли вперед – отличился Джейдон Санчо.
В конце игры «Лейпциг» все же ушел от поражения – команду Юлиана Нагельсманна спас Патрик Шик.
- «Лейпциг» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с 34 очками, «Дортмунд» идет третьим с 30 баллами.
- В следующем туре «Боруссия» встретится с «Хоффенхаймом», «Лейпциг» сыграет с «Аугсбургом».
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