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Коутиньо играет в детской форме в домашних матчах «Баварии» – для него не нашлось взрослого размера
Мюнхенский малыш.
У полузащитника «Баварии» Филиппе Коутиньо проблема. Все комплекты предоставленной техническим спонсор «Баварии» adidas формы оказались ему велики.
Из-за этого бразилец ростом 172 см вынужден играть в детской реплике экипировки, рассчитанной на рост 176 см. Самое интересное, что комплекты для выездных игр Бундеслиги и матчей Лиги чемпионов Коутиньо подходят, пишет официальный сайт Бундеслиги.
Во второй части сезона футболисту сделают подходящую форму для домашних матчей.
- Реплики отличаются от аутентичной формы тем, что настоящая форма легче и быстрее сохнет.
- В текущем сезоне на счету арендованного у «Браселоны» бразильца 7 голов и столько же передач в 20 играх за «Баварию» во всех соревнованиях.
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