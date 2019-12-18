Коутиньо играет в детской форме в домашних матчах «Баварии» – для него не нашлось взрослого размера

У полузащитника «Баварии» Филиппе Коутиньо проблема. Все комплекты предоставленной техническим спонсор «Баварии» adidas формы оказались ему велики.

Из-за этого бразилец ростом 172 см вынужден играть в детской реплике экипировки, рассчитанной на рост 176 см. Самое интересное, что комплекты для выездных игр Бундеслиги и матчей Лиги чемпионов Коутиньо подходят, пишет официальный сайт Бундеслиги.

Во второй части сезона футболисту сделают подходящую форму для домашних матчей.

Реплики отличаются от аутентичной формы тем, что настоящая форма легче и быстрее сохнет.

В текущем сезоне на счету арендованного у «Браселоны» бразильца 7 голов и столько же передач в 20 играх за «Баварию» во всех соревнованиях.

В «Баварии» катастрофа: конфликты, жуткий футбол и увольнение Ковача. Что происходит с топ-клубом?

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме