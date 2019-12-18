«Кёльн» отказался создавать футбольную академию в Китае.

Как сообщает The Guardian, сделка оценивалась в 1,8 млн евро, однако была приостановлена еще летом, а теперь окончательно отозвана. Поводом к решению «Кёльна» стал пост Месута Озила о репрессиях Компартии Китая в отношении уйгурского населения района Синьцзян.

«В Китае права человека массово игнорируются. Ситуация со слежкой еще хуже, чем мог себе представить Джордж Оруэлл. Я следил за развитием событий в Китае более 20 лет и был там несколько раз. Знаю, о чем говорю. Вот почему я считаю, что «Кёльн» не должен проявлять активность на данном рынке. Зарабатывать деньги любой ценой для меня не вариант», – заявил представитель совета «Кёльна» Штефан Мюллер-Ремер.

После поста Озила о репрессиях уйгуров в Китае заблокировали показ матча «Арсенал» – «Манчестер Сити». Кроме того, китайские власти забанили аккаунты Озила и его фан-клуба в поисковике Baidu.

Уйгуры – тюркский коренной народ Восточного Туркестана, от 11 до 20 млн уйгуров (по разным данным) проживают в регионе Синьцзян на крайнем западе Китая.

Правдивый документальный фильм о реальной жизни уйгуров в Китае.

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