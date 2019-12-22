23-летний голкипер «Шальке» Александр Нюбель покинет Гельзенкирхен по окончании сезона-2019/20.

22 декабря «Шальке» официально сообщил, что Нюбель отказался от нового контракта, который истекает летом 2020 года, и находится в поиске новой команды.

По информации Bild, Александр договорился о трансфере в «Баварию» – голкипер перейдет к мюнхенцам на правах свободного агента и подпишет соглашение на пять лет. «Бавария» рассчитывает, что в будущем Нюбель полностью заменит Мануэля Нойера – изначально же 23-летний игрок будет вторым вратарем.

В чемпионате Германии-2019/20 Нюбель провел 15 матчей (два из них – на ноль).

Многолетний первый номер «Баварии» Нойер также переезжал в Мюнхен из Гельзенкирхена.

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