28 тысяч поклонников немецкого «Унион Берлин» спели на стадионе любимой команды при свечах.

Это произошло уже в 17-й раз подряд в канун Рождества – традиция зародилась в 2003 году, когда горстка фанатов подбодрила друг друга в непростое для клуба время. «Унион» барахтался на дне второй Бундеслиги, и болельщики не хотели приходить на домашнее торжество в печальном расположении духа.

Клубу понравилась акция, и с тех пор «Унион» устраивает подобное на стадионе каждый год. В этот раз праздник особенно массовый – команда впервые в новейшей истории участвует в Бундеслиге и имеет все шансы продлить прописку в элите.

По информации AP, билеты на торжество раскупили за несколько часов.

«Унион» идет на 11-м месте и имеет 20 очков после 17-ти туров.

Первую победу в сезоне новичок лиги одержал над дортмундской «Боруссией».

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