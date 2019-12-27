Умер бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов: ему было 33 года.

«Мы оплакиваем нашего экс-игрока, который умер на 34-м году жизни. Наши сердца с его семьей, родственниками и друзьями. Покойся с миром, Сергей», – говорится в официальном заявлении немецкого клуба.

Каримов играл в системе «Вольфсбурга» с 2000 года по 2011-й.

В 2010 году Сергей провел один матч в составе сборной Казахстана, также он имел немецкое гражданство.

Сын Кафу играл с друзьями в футбол и умер от сердечного приступа. Ему было 30 лет

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