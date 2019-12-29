Дортмундская «Боруссия» объявила о заключении контракта с нападающим «Зальцбурга» Эрлингом Холанном. 19-летний норвежец подписал соглашение с «Дортмундом» до 30 июня 2024 года.

«Несмотря на множество предложений от европейских топ-клубов, Эрлинг Холанн выбрал спортивные задачи в «Боруссии» и перспективу, которую мы ему показали», – заявил гендиректор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

«У нас были интенсивные переговоры с клубным и спортивным руководством, особенно с Ватцке, [спортивным директором] Михаэлем Цорком и тренером Люсьеном Фавром. У меня сразу возникло правильное ощущение, и я точно хотел перейти в эту команду, проследовать этой дорогой и выступать в невероятной дортмундской атмосфере перед более чем 80 тысячами зрителей», – прокомментировал сам Холанн.

Норвежский страйкер присоединится к «Боруссии» 3 января и на следующий день отправится с основным составом на сборы в испанскую Марбелью.

В 14 матчах чемпионата Австрии Холанн забил 16 мячей и отдал четыре результативные передачи.

На групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20 Эрлинг вколотил за «Зальцбург» восемь банок в шести встречах.

За Холанном бегают «МЮ», «Ювентус» и «Боруссия». Но кому он подходит больше?

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