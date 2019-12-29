Стали известны подробности сделки по переходу нападающего Эрлинга Холанна из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию».

Как сообщает журналист Николо Скира, «Боруссия» заплатила австрийскому клубу 20 млн евро, еще 10 млн упали в карман отца футболиста Альфа-Инге Холанна, еще 15 млн достались агенту Мино Райоле.

Контракт 19-летнего игрока с «Боруссией» рассчитан до 2024 года.

В первые два года зарплата Холанна составит 6 млн евро, затем вырастет до 8 млн.

С третьего года другие клубы смогут активировать клаусулу и выкупить права на Эрлинга (сумма клаусулы пока не уточняется).

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