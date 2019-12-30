В топ-чемпионатах в остатке декабря больше не будут играть в футбол, поэтому можно подвести итоги 2019 года.

Никто за календарный год не отличился больше раз, чем страйкер «Баварии» Роберт Левандовский – с 1 января в 58 матчах за клуб и сборную нападающий воткнул 54 гола.

На втором месте капитан «Барселоны» Лионель Месси, у него 50 мячей в 58 матчах. Перехватить лидерство помешала четырехматчевая дисквалификация на Кубке Америки.

Третий – Килиан Мбаппе. Француз положил 44 гола в 49 матчах за клуб и национальную команду.

За прошедшую декаду только однажды лучшим бомбардиром года становился не Месси или Роналду – Харри Кейн в 2017-м.

В 2019 году Роналду лишь шестой, у него 39 голов.

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