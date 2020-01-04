«Бавария» официально объявила о трансфере 23-летнего голкипера «Шальке» Александра Нюбеля.

На официальном сайте мюнхенцев сообщается, что Нюбель присоединится к команде перед стартом сезона-2020/21 на правах свободного агента. Контракт Александра с «Баварией» будет рассчитан на пять лет.

Предполагается, что в первом сезоне Нюбель составит конкуренцию Мануэлю Нойеру, а впоследствии станет новым номером один.

Нойер в прошлом также переходил в «Баварию» из «Шальке».

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