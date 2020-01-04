Вратарь «Шальке» Александр Нюбель лишен капитанской повязки после того, как было объявлено о его трансфере в «Баварию» по окончании сезона-2019/20.

«Мы договорились, Нюбель отдаст капитанскую повязку. Омар Маскарель – наш новый капитан», – заявил главный тренер гельзенкирхенцев Дэвид Вагнер.

4 января «Бавария» объявила, что по окончании нынешнего сезона Нюбель присоединится к мюнхенскому клубу на правах свободного агента.

Нюбель заключит с «Баварией» контракт сроком на пять лет.

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