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«Шальке» лишил Нюбеля капитанской повязки из-за перехода в «Баварию»
Новым лидером гельзенкирхенцев назначен Омар Маскарель.
Вратарь «Шальке» Александр Нюбель лишен капитанской повязки после того, как было объявлено о его трансфере в «Баварию» по окончании сезона-2019/20.
«Мы договорились, Нюбель отдаст капитанскую повязку. Омар Маскарель – наш новый капитан», – заявил главный тренер гельзенкирхенцев Дэвид Вагнер.
- 4 января «Бавария» объявила, что по окончании нынешнего сезона Нюбель присоединится к мюнхенскому клубу на правах свободного агента.
- Нюбель заключит с «Баварией» контракт сроком на пять лет.
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