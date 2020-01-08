Бывший футболист Томас Хитцльшпергер отметил шестилетнюю годовщину каминг-аута и сообщил, что ни разу не пожалел о принятом решении.

Бывший игрок сборной Германии занимает пост спортивного директора в «Штутгарте» и чувствует себя отлично. В 2014 году Томас стал первым открытым геем среди футболистов, поигравших на самом высоком уровне. С тех пор в этом отношении практически ничего не изменилось, но Хитцльшпергер уверен – он поступил верно.

«Сегодня, шесть лет назад, я сделал каминг-аут. Многие меня отговаривали, но я рад, что просто перестал спрашивать чужое мнение и сделал то, что чувствовал правильным. Я доказал себе, что не обязательно быть как все, чтобы быть кем-то», – написал экс-футболист в твиттере.

Последней командой Томаса был английский «Эвертон», он завершил карьеру в 2013 году – за год до признания.

За сборную Германии Хитцльшпергер сыграл 52 матча, в которых забил шесть мячей и завоевал бронзу чемпионата мира 2006 и серебро Евро-2008.

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