Полузащитнику «РБ Лейпциг» Штефану Ильзанкеру предъявлены обвинения в изнасиловании.

По словам предполагаемой жертвы, Ильзанкер изнасиловал ее на вечеринке в квартире в австрийском Зальцбурге. 26-летняя девушка подала жалобу в прокуратуру Зальцбурга, которая передала дело в местную полицию.

Сам игрок отрицает обвинения. «В показаниях жертвы есть существенные противоречия», – заявил адвокат Ильзанкера Курт Елинек.

Ильзанкер выступает за «РБ Лейпциг» с 2015 года. В чемпионате Германии-2019/20 Штефан провел пять матчей и не отметился результативными действиями.

«Лейпциг» занимает первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя («Боруссию М») на два очка.

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