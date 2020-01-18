В матче 18-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» на своем поле уступил дортмундской «Боруссии» – 3:5.

К 56-й минуте команда Люсьена Фавра уступала со счетом 1:3, но тут на поле появился новичок дортмундцев Эрлинг Холанн. И уже через три минуты забил первый мяч за «Боруссию»!

Следом Холанн (уже при счете 3:3) катнул мяч в пустые ворота после паса-подарка в исполнении Торгана Азара.

В конце игры «Аугсбург» умчался спасать ничью и еще разок упустил Холанна: Эрлинг умчал один на один с Томашем Коубеком и оформил хет-трик.

Холанн – второй игрок в истории «Боруссии», который оформил хет-трик в дебютном матче в Бундеслиге. Первым был Пьер-Эмерик Обамеянг – габонец также закинул три мяча в ворота «Аугсбурга».

Трансфер Холанна из «Зальцбурга» обошелся «Боруссии» в 45 млн евро.

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