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«Бавария» арендовала Одриосолу из «Реала»

«Бавария» арендовала Одриосолу из «Реала»
Eurosport

28 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

Еще один трансфер из Мадрида в Мюнхен.

«Бавария» пополнилась защитником из чемпионата Испании.

Альваро Одриосола из «Реала» перехал в чемпионат Германии. Немецкий клуб арендовал 24-летнего защитника до конца сезона. Ранее сообщалось, что у мюнхенцев нет права выкупа футболиста по окончании аренды.

Одриосола уже прошел медицинское обследование в клинике «Баварии» и сегодня же выйдет на тренировку с новой командой.

  • Альваро выступает за «Реал» с сезона-2018/19, перейдя в «Мадрид» из «Реала Сосьедад».
  • В этом сезоне защитник сыграл четыре матча в Ла Лиге и сделал один ассист.
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