«Бавария» пополнилась защитником из чемпионата Испании.

Альваро Одриосола из «Реала» перехал в чемпионат Германии. Немецкий клуб арендовал 24-летнего защитника до конца сезона. Ранее сообщалось, что у мюнхенцев нет права выкупа футболиста по окончании аренды.

Одриосола уже прошел медицинское обследование в клинике «Баварии» и сегодня же выйдет на тренировку с новой командой.

Альваро выступает за «Реал» с сезона-2018/19, перейдя в «Мадрид» из «Реала Сосьедад».

В этом сезоне защитник сыграл четыре матча в Ла Лиге и сделал один ассист.

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