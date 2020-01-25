Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кёльн» в матче 19-го тура чемпионата Германии. Два мяча из пяти забил новичок команды Эрлинг Холанн.

19-летний норвежец появился на поле во втором тайме и сразу стал действовать. Сперва он успел на добивании, когда вратарь «Кёльна» отразил удар «Боруссии».

Затем Эрлинг вышел один на один с вратарем, отыграл его, и закатил мяч в ворота с острого угла.

Матч завершился со счетом 5:1.

Это второй выход Холанна за «Боруссию» – в первом матче он оформил хет-трик.

Холанн оформил хет-трик в дебютном матче за «Боруссию» за 23 минуты. Скорее смотри все голы!

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