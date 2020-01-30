Getty Images

Боатенг ударил Горецку по лицу на тренировке

Боатенг ударил Горецку по лицу на тренировке
Eurosport

34 мин. назад

Футболисты «Баварии» уже помирились и сообщили об этом через социальные сети, но случай неприятный.

На тренировке мюнхенской «Баварии» случилась небольшая потасовка – защитник Джером Боатенг ударил по лицу Леона Горецку.

По информации Bild, инцидент случился по ходу двусторонки – полузащитник врубился в партнера шипами, хотя мяча не было и близко. Чемпион мира 2014 года вспылил и двинул Леону по лицу. В стычку быстро вмешался Роберт Левандовский и разнял мужчин.

Футболисты оперативно уладили конфликт. Боатенг запостил в твиттер совместные фото с Горецкой и подписал пост так: «Срочные новости! Между нами все отлично, можете расслабиться! #всерадизаголовка».

  • Футболисты выступают вместе с 2018 года после перехода Леона в «Баварию».
  • «Бавария» занимает второе место в таблице – команда на один балл отстает от «РБ Лейпцига».

Фернандеш в «МЮ», Соболев – в «Спартаке», Пёнтек – в Бундеслиге. Трансферы и слухи среды

Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте