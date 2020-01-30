На тренировке мюнхенской «Баварии» случилась небольшая потасовка – защитник Джером Боатенг ударил по лицу Леона Горецку.

По информации Bild, инцидент случился по ходу двусторонки – полузащитник врубился в партнера шипами, хотя мяча не было и близко. Чемпион мира 2014 года вспылил и двинул Леону по лицу. В стычку быстро вмешался Роберт Левандовский и разнял мужчин.

Футболисты оперативно уладили конфликт. Боатенг запостил в твиттер совместные фото с Горецкой и подписал пост так: «Срочные новости! Между нами все отлично, можете расслабиться! #всерадизаголовка».

Футболисты выступают вместе с 2018 года после перехода Леона в «Баварию».

«Бавария» занимает второе место в таблице – команда на один балл отстает от «РБ Лейпцига».

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