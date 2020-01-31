Полузащитник сборной Германии Эмре Джан продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

26-летний немец перешел из туринского «Ювентуса» в «Дортмунд» на правах аренды до конца сезона. Пресс-служба «БВБ» добавила, что в соглашении Джана есть опция выкупа.

«С приглашением Эмре мы получили футболиста сборной, способного играть в разных формациях защиты, а также в середине центральной линии. Футболиста, сочетающего в себе отличную технику на поле и сильную волю к победе», – заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

Эмре Джан уже прошел медосмотр в Германии и получил в «Дортмунде» футболку с 27-м номером.

Джан – воспитанник мюнхенской «Баварии». В сезоне-2019/20 он провел за «Ювентус» 8 матчей в чемпионате Италии.

В качестве причин, по которым он хочет покинуть «бьянконери», Эмре называл недостаточное игровое время и желание попасть на Евро-2020 в составе сборной Германии.

В это трансферное окно «Боруссия» купила Эрлинга Холанна за 20 млн евро и продала Юлиана Вайгля, Пако Алькасера и Якоба Брюн Ларсена на общую сумму 52 миллиона евро.

За Холанном бегают «МЮ», «Ювентус» и «Боруссия». Но кому он подходит больше?

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