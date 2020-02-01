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«Ты же теннис ни разу не смотрел». Алаба поддержал Тима и нарвался на троллинг от Тьяго
В «Баварии» отличная атмосфера.
Австрийский защитник «Баварии» Давид Алаба поддержал соотечественника перед финалом Australian Open и нарвался на подкол от Тьяго Алькантары.
«Большая игра! А теперь иди за титулом, Тим», – написал Алаба после победы Доминика над Зверевым в полуфинале.
«Ты же теннис ни разу не смотрел, завязывай!» – подколол партнера испанец Тьяго.
- В финале Тим сыграет с Новаком Джоковичем. Встреча состоится завтра, 2 февраля, Eurosport покажет ее в прямом эфире.
- «Бавария» идет на втором месте Бундеслиги, уступая «Лейпцигу» одно очко.
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