Австрийский защитник «Баварии» Давид Алаба поддержал соотечественника перед финалом Australian Open и нарвался на подкол от Тьяго Алькантары.

«Большая игра! А теперь иди за титулом, Тим», – написал Алаба после победы Доминика над Зверевым в полуфинале.

«Ты же теннис ни разу не смотрел, завязывай!» – подколол партнера испанец Тьяго.

В финале Тим сыграет с Новаком Джоковичем. Встреча состоится завтра, 2 февраля, Eurosport покажет ее в прямом эфире.

«Бавария» идет на втором месте Бундеслиги, уступая «Лейпцигу» одно очко.

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