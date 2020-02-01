Норвежский нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн оформил дубль в матче 20-го тура Бундеслиги против «Униона». Он забил семь мячей в трех матчах

На 13-й минуте счет открыл Джейдон Санчо, а через пять минут преимущество удвоил 19-летний Холанн. Норвежец замкнул прострел у ворот соперника.

Во втором тайме отличились Марко Ройс и Аксель Витсель, а на 76-й минуте Холанн оформил дубль, расстреляв ворота после изящной скидки партнера по команде. Матч завершился со счетом 5:0.

«Боруссия» приобрела Холанна у зальцбургского «Ред Булла», контракт подписан до 2024 года.

Предыдущие жертвы Эрлинга – «Аугсбург» и «Кёльн».

В первой половине сезона Холлан выступал за «Ред Булл Зальцбург» и забил 28 мячей в 22 матчах.

Холанн оформил дубль за 10 минут во втором матче за «Боруссию» – скорее смотри эти бешеные голы

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