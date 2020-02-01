Getty Images
Неостановимый Холанн забил 2 мяча «Униону» – у него 7 голов в трех играх
Боссы «Боруссии» сделали очень выгодное приобретение за каких-то 20 миллионов евро.
Норвежский нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн оформил дубль в матче 20-го тура Бундеслиги против «Униона». Он забил семь мячей в трех матчах
На 13-й минуте счет открыл Джейдон Санчо, а через пять минут преимущество удвоил 19-летний Холанн. Норвежец замкнул прострел у ворот соперника.
Во втором тайме отличились Марко Ройс и Аксель Витсель, а на 76-й минуте Холанн оформил дубль, расстреляв ворота после изящной скидки партнера по команде. Матч завершился со счетом 5:0.
- «Боруссия» приобрела Холанна у зальцбургского «Ред Булла», контракт подписан до 2024 года.
- Предыдущие жертвы Эрлинга – «Аугсбург» и «Кёльн».
- В первой половине сезона Холлан выступал за «Ред Булл Зальцбург» и забил 28 мячей в 22 матчах.
Холанн оформил дубль за 10 минут во втором матче за «Боруссию» – скорее смотри эти бешеные голы
31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь