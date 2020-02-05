Президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что во время работы в Мюнхене Хосеп Гвардиола всерьез хотел попробовать вратаря Мануэля Нойера в полузащите.

«Мануэль изобрел футболиста во вратаре и произвел революцию на этой позиции. После того, как титул был гарантирован, Пеп Гвардиола всерьез выступил с идеей выпустить Мануэля Нойера в центре поля с первых минут. Мне с огромным трудом удалось отговорить Пепа от этого – подобное могло быть истолковано как высокомерие», – цитирует функционера Abendzeitung.

Гвардиола тренировал немецкий клуб с 2013 по 2016 годы.

«Бавария» лидирует в таблице Бундеслиги, но опережает «Лейпциг» лишь на один балл.

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