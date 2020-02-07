Больше всех на трансферы зимой потратили не «Сити» и не «Барса». В Германии строят топ-клуб под ЛЧ

В XXI веке в Европе гремели главные столицы континента. Сначала «Рома» и «Лацио» очаровывали Италию и зрителей еврокубков, за ними пришел «Челси» Романа Абрамовича, скупивший любовь миллионов. По примеру русского олигарха катарские шейхи занялись Парижем и сделали французский центр вечным чемпионом Лиги 1. «Реал», пылесосивший ЛЧ, и «Атлетико», дважды игравший в финале, стали главными командами десятилетия.

Исключением остается лишь Берлин. Крупнейший по населению город Евросоюза обладает четвертой экономикой планеты с уровнем ВВП в 147 миллиардов евро, но так и не наскреб за это время хорошей футбольной команды – того, чем чаще всего хвастаются другие мегаполисы. На «Олимпиаштадионе» Зидан бил в грудь Матерацци в финале ЧМ-2006, а Месси с Неймаром казнили «Ювентус» в битве за ЛЧ-2015, но местные клубы в лучшем случае борются только за респект локальных фанов.

«Герта» за те же 10 лет, когда Мадрид разыгрывал лучшие чашки континента, дважды упала во вторую Бундеслигу и была некрасивой подружкой остальных футбольных столиц. Это очень не нравилось бизнес-вундеркинду Ларсу Виндхорсту. Он основал первое дело еще в школе, в 22 получил приглашение от правящего канцлера Гельмута Коля и стал самым юным участником экономического форума в Давосе.

Инвестор берлинской «Герты» Ларс ВиндхорстGetty Images

Состояние Виндхорста оценивают в 800 миллионов евро, поэтому никто не удивился, когда именно он стал участником крупнейшей инвестиционной сделки в истории Бундеслиги. 37,5% акций достались Ларсу за 125 миллионов евро – два предыдущих рекорда уверенно устанавливала «Бавария». В июне 2019-го в немецкий футбол хлынули новые деньги и как минимум заявка на новые порядки.

В ноябре Виндхорст добавил еще 99 миллионов и довел долю в «Герте» до максимально возможных в Германии 49,9%. Инвестор сказал про долгосрочные и многообещающие обязательства, и инсайдеры тотчас разузнали про планы выделить на старте 225 миллионов евро. «Не накладываем никаких ограничений на траты. Если потребуется, потратим больше запланированного, чтобы достичь нужных целей», – Ларс очаровывал берлинских болельщиков риторикой шейхов из «ПСЖ».

Но Виндхорст потребует и отдачи. Самостоятельно «Герта» зарабатывает 50 миллионов евро – это прибыль от телеконтракта, рекламы, фанатского мерча и еды/напитков на домашних матчах. Бизнесмен сравнивает это с 200-миллионной выручкой «ПСЖ» и видит перспективу – если во Франции столичная команда поднимает в четыре раза больше, то за ней и нужно стремиться.

Главным визионером «Герты» стал Юрген Клинсманн. Суперстар бундестим приехал в Берлин из Штатов и вошел в правление, неформальная должность – человек Виндхорста. «Во всех переговорах с Ларсом я чувствовал энтузиазм и доверие. Мой отец был большим фанатом «Герты», мой сын играл здесь два года, так что знаю многих людей из клуба», – признался Клинси.

После провала тренера Анте Човича боссы поняли, что поиски нового коуча неприлично затягиваются, и Юрген согласился возглавить берлинцев. Он подписал контракт до конца сезона и изначально не рассчитывал на возвращение к каждодневной работе. Клинсманн даже забыл тренерскую лицензию дома в Калифорнии и чуть не пропустил январский матч с «Баварией», но вовремя нашел нужные бумаги и отправил их в Федерацию футбола Германии.

«Герта» уже потратила в зимнее трансферное окно 78 миллионов евро. Для сравнения предыдущим рекордом берлинцев были 16 млн евро летом 2018-го, а тут всего четыре месяца назад Доди Лукебакио перешел из «Уотфорда» аж за 20 мультов. Достижение Бундеслиги по самому сильному январскому приступу шопоголизма перебито более чем в два раза, и 35 миллионов «Вольфсбурга» в сезоне-2014/15 уже не кажутся верхом расточительства. Приземлившиеся в Берлине Пёнтек, Кунья, Аскакибар и задержавшийся на полгода в Лионе Тузар сделали маленькую немецкую команду европейским рекордсменом – Виндхорст закупился в январе дороже всех на континенте.

И ожидание, что следующее лето будет еще круче. К «Герте» вовсю примеряют Гётце, Дракслера и Джаку – топ-игроков, выходящих на пик карьеры и не используемых в нынешних фирмах на полную мощность. «В этом году самое важное – выбраться из зоны вылета и остаться в Бундеслиге. В следующем сезоне мы должны замахнуться на еврокубки, а затем в течение трех-пяти лет уверенно претендовать на чемпионство и постоянно играть в Европе», – постулирует Юрген Клинсманн, и в этих словах есть намек на то, что нового тренера в немецкой столице не ищут.

Юрген Клинсманн, «Герта»Getty Images

Еще одним направлением для развития выглядит новый стадион. «Олимпиаштадион» великолепен, но слишком велик для клуба, который исторически никогда не был топом. На «Герту» приходят немыслимые для России 40 тысяч зрителей, и для них классно подойдет новая 55-тысячная арена, спроектированная без легкоатлетических дорожек только под футбольные матчи.

Единственная проблема – для ее возведения нужно не только снести 24 многоэтажки, но и предоставить их жителям новые квартиры. И на это пока не хватает денег даже у немецкого Билла Гейтса, как раньше называли Виндхорста. Поэтому не факт, что берлинский клуб успеет к 2025 году, когда закончится их контракт с «Олимпиаштадионом». «На новой чисто футбольной арене с нашими фанатами будет фантастическая атмосфера. Но часто открываю газету и каждый раз вижу, что ее будут возводить в каком-то новом месте», – сокрушается владелец сезонного абонемента Дэн.

«Герта» в этом сезоне даже сменила слоган в фан-магазине на «Будущее принадлежит Берлину!» и готовит себя к большим делам. Виндхорст легко отвечает на вопрос, зачем ему футбольный клуб. «Чтобы зарабатывать деньги», – смотрит он на собеседника так, будто ему задали простейшую задачку по арифметике. Инвестор сыплет цифрами: доходы в футболе растут в восемь раз быстрее, чем в остальных секторах экономики. «И в «Герте» еще полно фруктов, которые можно сорвать», – считает бизнесмен.

Именно Берлин сейчас – самый интересный проект в Германии. Если «Лейпциг» уже на том этапе, когда можно выходить из группы ЛЧ с первого места и бороться с «Баварией» за чемпионство, то «Герта» же только делает первые шаги к новому величию. Последнее чемпионство в немецкой столице видели в 1931 году, и в руководстве очень хотят взять следующее до 100-летнего юбилея. Чтобы крупнейший город Евросоюза рвал всех не только по уровню ВВП, но и на футбольном поле.

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