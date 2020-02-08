Президент «Баварии» Херберт Хайнер рассказал, как бы он отнесся к трансферу в его клуб нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Очевидно, что пресса связывает с нашим клубом много разных имен. Но Роналду слишком стар для нас», – заявил Хайнер. Его слова приводит Goal.

Слухи о переходе Криша в «Баварию» появились после того, как выяснилось, что подаренный ему на день рождения автомобиль был зарегистрирован в районе Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм в земле Бавария.

В чемпионате Италии-2019/20 Роналду забил 19 мячей в 19 матчах.

5 февраля Криштиану исполнилось 35 лет.

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