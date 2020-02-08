«Байер» и дортмундская «Боруссия» выдали матч в духе триллера и забили на двоих семь мячей. Игра проходила в рамках 21-го тура Бундеслиги и закончилась в пользу леверкузенского клуба.

На 20-й минуте счет открыл форвард «Байера» Кевин Фолланд, обыгравший двух защитников соперника.

Через две минуты ответил Матс Хуммельс точным ударом головой после навеса.

Вскоре Эмре Джан забросил бывшей команде блестящий парашютик по волшебной траектории.

За две минуты до конца первого тайма Фолланд оформил дубль, расстреляв голкипера после розыгрыша углового – больше голов в первом тайме не было.

Во втором тайме «Боруссия» снова вышла вперед усилиями Рафаэла Геррейру.

«Байер» результативно огрызнулся дважды – сперва за десять минут до конца матча забил Леон Бэйли.

Спустя минуту решающий мяч вколотил Ларс Бендер.

19-летний Эрлинг Холанн впервые не забил после перехода в «Дортмунд».

Поражение может лишить «Боруссию» места в тройке.

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