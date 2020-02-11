Чемпион мира-1990 в составе сборной Германии Юрген Клинсманн объявил об уходе с поста главного тренера «Герты» спустя 10 недель после назначения.

Лишь осенью прошлого года Клинсманн вошел в правление берлинского клуба, а через пару недель был назначен на пост главного тренера команды. Все шло неплохо, и специалисту удалось поднять клуб из зоны вылета. Зимой команда потратила 78 млн евро на трансферы, но Юрген решил вернуться к должности функционера.

«В этом году самое важное – выбраться из зоны вылета и остаться в Бундеслиге. В следующем сезоне мы должны замахнуться на еврокубки, а затем в течение трех-пяти лет уверенно претендовать на чемпионство и постоянно играть в Европе», – еще недавно тренер декларировал долгосрочные планы, но 11 февраля объявил об уходе с поста тренера на странице в фейсбуке.

Причиной немецкий тренер назвал отсутствие доверия со стороны руководства.

«Герта» находится в шести очках от зоны вылета.

Клинсманн работал в «Баварии», а также сборных Германии и США.

Больше всех на трансферы зимой потратили не «Сити» и не «Барса». В Германии строят топ-клуб под ЛЧ

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере