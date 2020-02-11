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Клинсманн покинул пост тренера «Герты» спустя 10 недель после назначения

Клинсманн покинул пост тренера «Герты» спустя 10 недель после назначения
Eurosport

13 мин. назад

Немецкий специалист сослался на отсутствие доверия со стороны руководства клуба.

Чемпион мира-1990 в составе сборной Германии Юрген Клинсманн объявил об уходе с поста главного тренера «Герты» спустя 10 недель после назначения.

Лишь осенью прошлого года Клинсманн вошел в правление берлинского клуба, а через пару недель был назначен на пост главного тренера команды. Все шло неплохо, и специалисту удалось поднять клуб из зоны вылета. Зимой команда потратила 78 млн евро на трансферы, но Юрген решил вернуться к должности функционера.

«В этом году самое важное – выбраться из зоны вылета и остаться в Бундеслиге. В следующем сезоне мы должны замахнуться на еврокубки, а затем в течение трех-пяти лет уверенно претендовать на чемпионство и постоянно играть в Европе», – еще недавно тренер декларировал долгосрочные планы, но 11 февраля объявил об уходе с поста тренера на странице в фейсбуке.

Причиной немецкий тренер назвал отсутствие доверия со стороны руководства.

  • «Герта» находится в шести очках от зоны вылета.
  • Клинсманн работал в «Баварии», а также сборных Германии и США.

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