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Коутиньо сообщил «Барселоне» о желании остаться в «Баварии». В Мюнхене пока не уверены

Коутиньо сообщил «Барселоне» о желании остаться в «Баварии». В Мюнхене пока не уверены
Eurosport

1 час назад

«Барселона» ждет ответ «Баварии», но сумма выкупа бразильского полузащитника слишком велика даже для чемпионов Бундеслиги.

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, проводящий сезон в «Баварии» на правах аренды, сообщил каталонцам о желании продолжить карьеру в Мюнхене.

Бразилец не закрепился в составе «сине-гранатовых» и минувшим летом он отправился покорять Бундеслигу. Как сообщает журналист CatRadio Хави Кампос, теперь игрок выразил желание заключить с чемпионами Германии перманентное соглашение.

«Барселона» обратилась к «Баварии» с вопросом о том, готов ли клуб выкупить игрока, но в Мюнхене пока не определились – стоимость контракта Филиппе составляет 130 млн евро.

  • «Бавария» лидирует в таблице, но лишь на балл опережает «Лейпциг».
  • У Коутиньо по шесть голов и ассистов в 19 матчах немецкой лиги этого сезона.

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